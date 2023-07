De la labor legislativa del congresista Jorge Luis Flores Ancachi se sabe muy poco, pero sí de los escándalos en que ha estado metido. Desde un inicio apareció como uno de “Los Niños”, esos que han sido acusados de venderse por un plato de lentejas a cambio de mantener en el poder a Pedro Castillo y a algunos de sus ministros. Más tarde supimos de su existencia cuando fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez al tratar de viajar a China, por tener un impedimento de salida a raíz de un caso judicial en Puno.

El domingo, este señor que hace muy poco fue salvado por el Pleno de este Congreso de la vergüenza por el caso “Los Niños”, se ha vuelto a hacer “famoso” por ser uno más de esa banda conocida como “los mochasueldos”, con audio incluido, como para que no diga después que todo es un invento de sus enemigos para “desacreditarlo”. Ha caído casi con las manos en la masa “apretando” a sus trabajadores, a los que les exige parte de sus sueldos y bonos adicionales.

Pero lo grave no solo es lo que este sujeto ha venido haciendo con sus empleados, sino que por situaciones iguales o peores, varios de sus colegas han sido salvados en la Comisión de Ética, la que preside una congresista que hace poco también estuvo de viaje en China junto con Flores Ancachi y que luego no recordaba nada del periplo. Por esto, lo más probable es que este nuevo “mochasueldo” apenas reciba un llamado de atención y no habrá pasado nada.

Y es que ya se ha normalizado la impunidad. En el caso de las “mochasueldos”, varias de ellas del partido de César Acuña, quien inicialmente de mostró indignado ante las cámaras, se les arrojó un salvavidas, a modo de cuestión previa, para evitar la suspensión y el recorte de sus haberes. Todas las evidencias indicaban que se habían apropiado de la plata de servidores públicos, pero no pasó nada. Primó la lógica de “otorongo no come otorongo” y de “hoy por mí, mañana por ti”.

En medio de todo este nuevo escándalo, habría que ver qué dice lo que queda de Acción Popular respecto a Flores Ancachi, que ha salido de sus filas. Este señor llegó a dar vergüenza al Congreso porque el partido de la lampa lo puso. ¿Quién fue? ¿Habrá mea culpa? ¿Pedirán perdón al país? ¿Dirán como Pedro Castillo que los critican porque son “del pueblo”? ¿Qué dirán ahora sus colegas que lo salvaron en el pleno? ¿También pondrán cara de estar indignados?