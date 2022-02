Aunque la expresión tiene que ver con el mundo automovilístico, la aplicación del cuasi aforismo “el camello es un caballo diseñado por una comisión” se ha extendido por tantos ámbitos como objetivos se hayan buscado.

“Formar comisiones” es un recurso tan desacreditado que acudir a ellas puede generar más dificultades que beneficios. Las experiencias señalan que, a contrapelo de las buenas intenciones, las comisiones pueden servir tanto para hacerle la vida imposible a alguien como para conseguir que algo no funcione. Peor todavía cuando en ellas intervienen demasiadas personas.

Pongamos un caso actual. Es muy cierto que algunas decisiones requieren no solo de la opinión sino de compromisos efectivos de diversos sectores, como el reinicio de las labores educativas en marzo próximo. Sobre este asunto, al haberse formado una Comisión Multisectorial con la finalidad de asegurar el éxito en ese cometido, circulan muchas críticas serias y dignas de atenderse. ¿Es razonable que una Comisión esté compuesta por 11 ministros que a su vez nombrarán a sus representantes para preparar un informe y luego decidir qué hacer? Para esta tarea hay plazos tan cortos que es fácil prever su incumplimiento o su banalidad. ¿Será que lo ya conocido no es suficiente? Y casi ya no hay tiempo.

En circunstancias tan apremiantes como ésta urge el liderazgo efectivo del Ministerio de Educación, con decisiones claras y apoyo multisectorial para enfrentar la emergencia. Vivimos circunstancias lo más parecidas a una guerra y quien conduce las tropas debe decidir qué hacer. No sea que el informe de una comisión llegue cuando el enemigo ya arrolló a nuestro ejército.