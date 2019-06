​Frenazo económico que paga el populismo

Y tuvo que ocurrir alguna vez. Tanto ir el cántaro al agua, tanto estirar la cuerda, tanto jalarle la cola al león, al final se rompe el crecimiento, cede la ilusión y la realidad nos muerde. Oficialmente el crecimiento se hizo cero en abril, a pesar de que inicialmente se nos quiso maquillar las estadísticas. Tuvo que aparecer un reporte de The Economist para develar la realidad. Y se perdió toda una década completa. Porque si primero con Humala ya el ruido político era incompatible con la tranquilidad que requiere la economía para desarrollarse, con Kuczynski luego pero con Vizcarra ahora, ese ruido se hizo totalmente nocivo para que las fuerzas productivas desplegaran su potencial. Humala contó con la inercia de la buena década del 2000, pero Vizcarra ya no. Y en vez de abocarse a reformas que intensificaran el modelo económico que había tenido éxito por dos décadas, la enfiló con reformas inútiles que solo desviaron esfuerzos hacia la nada, todo por pelearse con un grupo de congresistas, mientras dejaba a la deriva la nave de la economía nacional. En medio del embravecido mar, el ministro de Economía ensaya una nueva teoría económica y echa la culpa del frenazo nada menos que al Congreso por no aprobar sumariamente las reformas de Vizcarra. Insólito si se tiene en cuenta que ninguna de esas reformas tiene ligazón con la problemática económica. Mientras tanto, el Inei nos dice que al Bicentenario seremos más de 33 millones; y el BCRP alerta que las deudas por créditos de consumo crecen al 12%, es decir, al doble que hace un año. En tanto, la economía se estanca, según el propio MEF, que ya redujo la expectativa de crecimiento de 4.2% a 3.7% para 2019. Con señales tan claras, ¿entenderá el Presidente que no podemos seguir hipotecando el futuro del país solo para financiar su populismo? No se puede gobernar creyendo, como en el fútbol, que “Dios es peruano”.