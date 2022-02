En la mitología griega encontramos personajes famosos como el dios Eolo, que en la obra La Odisea, se describe como señor de los vientos y tempestades en el Mar Negro.

En nuestro colosal Océano Pacífico existen dos titanes que se enfrentan en nuestras costas alterando el clima, sobre todo en verano. El primero son las Ondas Kelvin proveniente de Oceanía, que son masas de aguas cálidas que lentamente, pero con fuerza, llegan a nuestras costas.

El otro titán es la Corriente Peruana que se embarca en una peligrosa misión de salvar la vida normal de nuestro país cubriendo con aguas frías provenientes del sur del continente, casi 1600 kilómetros de costa tratando que las Ondas Kelvin no alteren nuestra realidad climática.Algunos no creen en el reforzamiento actual de la Corriente Peruana. Sucede que la conocen poco. A veces para conocer lo titánico debemos conocer lo básico, como la elaboración de análisis meteorológicos sinópticos diarios, y no buscar incluir existencias apócrifas, tratando de explicar de manera más compleja el enfriamiento de la costa.

Si nos duele el pecho, sin dudarlo vamos al cardiólogo y este, obviamente con todo su conocimiento, solo ve respuestas en base al corazón, aunque quizás las causas sean otras. Es una costumbre muy peruana no ir al médico general. Ellos conocen todo el cuerpo humano y sus interacciones físicas y psicológicas, y ellos son quienes recién derivan al especialista que determina y cura. Lo mismo es para el clima.La Corriente Peruana está potente y está evitando que el calentamiento avance, pero la erupción submarina en Tonga aportaría Ondas Kelvin para marzo, y con eso tendremos la llegada de lluvias para el norte y la sierra central, aunque tardías. Los titanes han decidido, solo nos queda conocerlos.