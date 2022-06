Parecen dos universos independientes, pero el fútbol y la política presentan más vínculos de los que podemos observar. Por un lado, no hay Gobierno que no ponga atención a la selección del director técnico del seleccionado nacional; así mismo, no son pocos los líderes políticos que provienen del ambiente futbolístico y solo mencionemos a uno, Mauricio Macri, que antes de ser presidente de Argentina fue conocido por llevar el timón del Boca Juniors por varios años.

La relación no solo se podría interpretar en términos foucaultianos (de relaciones de poder), también en otros como el de la utilidad. No son pocos los gobernantes que se beneficiaron de los logros deportivos de sus seleccionados, esto lo hizo Martín Vizcarra en Perú o Juan Manuel Santos en Colombia, con el mundial de Rusia después de décadas de ausencia en este magno certamen.

Pero también los pasivos en el balompié se podrían trasladar al ánimo de la opinión pública, incidiendo en la percepción de la realidad nacional. Y es allí donde puede involucrarse al Gobierno, no de forma causal sino de forma colateral, como pasó en Brasil en 2014, un mundial donde el anfitrión era el favorito y perdió, viendo como su archirrival argentino jugaba la final. Un año después comenzaron a tramitar la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, ¿coincidencia?

Ante la crisis política que vivimos, el Gobierno hizo sus apuestas para llevar el partido tranquilo. Es más, ante la falta de pan por la inflación, quedaba el circo —ir al mundial—, pero con la eliminación en el repechaje el show ya no está disponible y solo queda la cruda realidad, donde la inflación y el Ministerio Público son los que definen el campo de juego político y ante los cuales, sin una estrategia clara, será muy difícil que pueda terminar el tiempo reglamentario.