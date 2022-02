Es un gran peligro para el país que en la práctica el presidente Pedro Castillo haya puesto a los 33 millones de peruanos en manos de una camarilla de funcionarios y asesores de medio pelo que, según gente que acaba de salir del entorno palaciego, es la que toma decisiones y habla al oído a un mandatario que por sus grandes limitaciones acata ciegamente lo que escucha, lo que ha llevado a que el régimen del lápiz tenga ya cuatro gabinetes y esté llevando el Perú al abismo.

Lamentablemente esto no es de ahora. Recordemos que desde la campaña, el entonces candidato Castillo dejó en claro que no tenía cuadros que le hagan plantear propuestas coherentes ante el electorado. Jamás fue capaz de mostrar un equipo idóneo para llevar las riendas del país. Su gran “experto” en temas económicos fue Juan Pari. Un día, con gran cinismo, sostuvo que ya había armado un entorno de técnicos, pero que no revelaba sus nombres para evitar que los terruqueen.

Ahora, según ha revelado el ex secretario del Despacho Presidencial, Carlos Jaico, los que toman decisiones por el jefe de Estado son elementos que actúan en la más grande informalidad, que quizá jamás debieron pasar de ser funcionarios de una municipalidad distrital. Entre ellos están, por ejemplo, los que mandaron a Castillo a ser entrevistado por CNN cuando muy bien sabían que su jefe no iba a pasar de repetir la palabra “pueblo, pueblo” hasta el cansancio y el ridículo internacional.

El presidente Castillo está actuando con total irresponsabilidad y falta de respeto a los peruanos al dejar el país en manos de gente de su entorno que no da la talla, y menos cuando estamos atravesando una crisis política, social, económica y sanitaria como jamás se ha visto en nuestra historia. Deberían ser convocados los mejores, pero por ahora tenemos a esta camarilla que da como resultado el nombramiento de Héctor Valer como premier o entrevistas patéticas como la ya comentada.

Asumo que cualquiera que en las próximas horas acepte ser presidente del Consejo de Ministros, tendrá que poner como primera condición sacar de juego o el reducir a su mínima expresión el accionar de esta camarilla. De nada valdría tener a gente valiosa en un gabinete –algo que difícilmente podría reclutar el mandatario–, si es que al final el jefe de Estado solo va a hacer caso a sus amigos y paisanos, que hasta ahora lo van llevando a la renuncia o la vacancia.