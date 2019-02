Ha nacido un nuevo líder político en el Perú y se llama George Forsyth. A diferencia del resto de alcaldes elegidos a nivel nacional, George ha logrado un posicionamiento óptimo como representante de lo que se puede hacer como político. Las señales que ha dado en su primer mes como alcalde de La Victoria lo pintan de cuerpo entero. Juegan a su favor su historia personal, el legado de su padre, su carisma, su pinta, el hecho de ser un futbolista reconocido y el rol que cumple su esposa, la también famosa Vanessa Terkes. Pero lo importante no es tanto de dónde viene ni quién es, sino hacia dónde va y lo que ha logrado demostrar en tan corto tiempo. Ha demostrado que no debemos conformarnos con el statu quo y que para que se produzca un cambio de verdad en la política hace falta liderar diariamente. La designación de Susel Paredes no pudo ser más idónea y la decisión de mudar su despacho al lado del cerro San Cosme es genial. Sabe comunicar y la relación que ha construido con la prensa y la opinión pública es muy positiva. La vieja clase política parece que va a dar paso a nuevos líderes honestos y con capacidad de gestión. Tenemos aquí a un político de verdad que va a dar fuego. Yo pronostico que es presidenciable. En otros espacios y con distintas estrategias y planteamientos trabajan de cara al 2021 Julio Guzmán y Antauro Humala, de quienes nos ocuparemos próximamente.