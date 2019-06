​A gobernar y legislar

El Congreso dio su confianza al gabinete Del Solar después de un cambio de tono en el discurso para pedir la aprobación de los seis proyectos de ley de reforma política. Buen desenlace de un conflicto que tuvo al país en vilo por un posible cierre del Parlamento. Quienes llevaron su indignación hasta pedir a gritos este cierre no pensaron en lo que podría venir para el país después de esta medida extrema.

Pero el riesgo no ha acabado. Hay una esencia de los proyectos propuestos, detallada en el moderado discurso del Primer Ministro, que ha exigido sea respetada y hay prerrogativas de los congresistas que les permiten cambiar dichos proyectos para mejorarlos o variarlos de acuerdo con su autonomía. Ahí está la madre del cordero y el asunto se verá al finalizar la legislatura, según la evaluación del Ejecutivo, que en desacuerdo podría considerar denegada la confianza.

Esperemos que no suceda. No se trata de ideologías ni del modelo neoliberal. Es el sistema político que reclama cambios urgentes en la medida en que hasta ahora ha propiciado corrupción a gran escala. Las propuestas del Ejecutivo podrán mejorar la representatividad y corregir el mal financiamiento electoral, pero no significan solución a los graves problemas del país, por lo cual su priorización choca con las urgencias de la población, entre ellas la criminalidad y la delincuencia urbana que galopa destructiva y sin control.

Bien la respuesta parlamentaria, porque con el cierre del Congreso hubiéramos llegado a un punto de no retorno en inestabilidad jurídica y política en momentos en que el país está semiparalizado. No hay movimiento comercial y la cadena de pagos subsiste, aunque con problemas. Toca a los políticos dejar de confrontar. No es tiempo para la concentración del poder, es tiempo de gobernar y de legislar sin choques que demuestran negligencia y desatención de urgencias sociales evidentes.