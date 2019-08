Gobierno débil y sin capacidad para revolver conflictos

“Las cosas no están yendo bien”, ha dicho en entrevista a Correo el economista Hernando de Soto, lo que resume la realidad nacional de un país donde se perdió el principio de autoridad en instituciones que son soporte de nuestra democracia.

Además, precisó: “Veo una ralentización. En la medida en que en el Perú, que es conocido por su minería, su gobierno, el poder soberano, no sabe manejar los derechos de propiedad que hay sobre ellos. El Estado acaba de demostrar en varios casos, desde Las Bambas hasta Conga, Tía María y 240 conflictos, que nos están debilitando afuera. Y la inversión, entonces, no va a venir. Este gobierno tiene que darle mucha importancia. Dejar de pensar que Tía María es un problema local. No es un problema local”.

El conflicto social existente refleja la fragilidad de la gestión de Martín Vizcarra.

Tal situación se ha polarizado, donde un grupo de eternos dirigentes locales radicales sacan provecho de la situación para generar el caos en la región. Ante la falta de verdaderos líderes con propuestas democráticas, son de nuevo abanderados de protestas que atentan contra la pujanza y el esfuerzo de miles de pobladores que viven día a día de su trabajo.

En las últimas horas, conversando con personas que tienen negocios, me referían que si había un paro no apoyarían, pero por su seguridad preferían no trabajar. Opiniones que son resultado del miedo impuesto por radicales en los últimos días en Arequipa.

Es triste observar a autoridades que sienten estar en campaña y se suman a medidas extremas para ocultar la mediocridad de su gestión, buscando réditos políticos a costa del sacrificio de miles de pobladores. Una dura realidad.