Normalizar la violencia y tratar de justificarla bajo cualquier pretexto no es saludable en una sociedad en la que conductas agresivas tenemos de sobra y la gran mayoría de ciudadanos trata de combatirla en todas sus formas. Por eso, lo sucedido hace exactamente una semana entre Will Smith y Chris Rock en la entrega de los Oscar, no se debe por ningún motivo considerar un episodio justiciero y menos romántico; el de un caballero que agrede a otro para salvar el honor de su dama. Una cachetada de una estrella del cine mundial a otra en plena transmisión de uno de los eventos televisivos más importantes del mundo es violencia pura y dura, y el peor mensaje que puede enviar al mundo una de las figuras más influyentes de la industria del entretenimiento. Que cualquier situación que se escapa de las manos se resuelva agrediendo a otro es lo que nunca se debe hacer, y el mismo actor lo ha admitido en sendos comunicados y le ha obligado a que renuncie a ser miembro de la Academia. Ha reconocido lo que muchos de sus seguidores quiere pasar por agua tiba, admite su poca tolerancia a situaciones extremas y la falta de respeto que cometió en contra de sus compañeros de gremio y al mundo entero que lo veía por televisión. Pero ojo, ya que hablamos de falta de respeto, también habría que revisar esas rutinas de humor que usualmente vemos en la pantalla chica, y no solo la estadounidense, en la que no hay filtro y la ofensa se hace evidente bajo el pretexto de un discurso entretenido. Que se use una enfermedad o discapacidad, por ejemplo, para la burla y la chacota, no es tampoco una propuesta que se deba aceptar en estos tiempos y Chris Rock también debe replantear lo que hace. Will Smith, como cualquier ser humano, cometió un exabrupto y lo está pagando, una de las estrellas más queridas y populares, por no saber controlar sus emociones se encuentra en un momento muy delicado en su carrera. Tampoco hay que olvidar que detrás de una estrella de su categoría hay un hombre con todas las flaquezas y debilidades de cualquiera, pero lamentablemente, aunque nunca lo pidió, el ser mediático y popular globalmente le exige que piense bien cada decisión que toma porque lo están observando para bien o para mal. Dicen que ese es el precio de la fama, y vaya que se paga muy caro.