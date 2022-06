Bajo el título “Por qué Google no contrata a los mejores graduados” Alan Trapulionis (médium, 28/04/2022) cita a Laszlo Bock, exejecutivo de Google señalando que los mejores estudiantes de las mejores universidades a menudo carecen de la humildad intelectual que acompaña al fracaso y tienen una cosmovisión altamente egocéntrica. Este tipo de pensamiento, es incompatible con las habilidades blandas, liderazgo, habilidades cognitivas generales y analíticas rigurosas, y la capacidad de aprendizaje constante que requiere Google. Además, Google realizó un estudio que encontró que no había correlación entre el desempeño de los empleados y su promedio como estudiante (GPA) ya que estas habilidades no están necesariamente vinculado a su GPA. Bock mencionaba que para cada trabajo, lo primero que buscaban era la capacidad cognitiva general, y eso no equivale al coeficiente intelectual, sino a la capacidad de aprendizaje, de procesar sobre la marcha.

Mencionó también que los reclutadores no valoran tanto la formación en humanidades y prefieren a quienes han cursado áreas del STEM, porque según Bock es mucho mejor ser un estudiante B en ciencias de la computación que un estudiante A+ en inglés ya que indica un rigor en su pensamiento y una carga de cursos más desafiante.

Si bien no todos los directivos de Google piensan igual respecto a las humanidades, ya que esta alineación entre los títulos STEM y la industria de TI no toma en cuenta que títulos universitarios, más que capacitar a la fuerza laboral estaban destinados a brindar un conocimiento conceptual amplio que es lo que Google busca.