La difusión, el viernes último, de una fotografía de Carlos Álvarez y Jorge Benavides en las oficinas de ATV alborotó el ya movido escenario de la industria del entretenimiento local. Los populares imitadores, cada uno con programas propios y carreras independientes, coincidieron en el referido canal e inmediatamente después de viralizarse la instantánea empezaron a generar comentarios en redes sociales, la mayoría, celebrando un posible reencuentro artístico. En declaraciones posteriores, Álvarez, sin confirmar nada, aportó al misterio con sus declaraciones: “Se puede decir que las puertas nunca están totalmente cerradas y se dio esta casualidad, que para muchos seguidores fue una feliz coincidencia, porque no nos dejan de bombardear con mensajes que quieren que vuelva ‘El especial del humor’”, agregó. Y es precisamente, el programa mencionado por Carlos Álvarez, en el que el talento de ambos imitadores se complementó de la mejor forma, cada uno sabía el personaje que debía explotar, existía un equilibrio para que ambos brillaran y de esa unión de guiones creativos se recuerdan aún memorables secuencias. No en vano ocho años fueron los que ambos artistas del humor compartieron los sets de Frecuencia Latina (2003- 2011) y cimentaron una dupla que la mayoría pensaba que era irrompible. Luego de esa etapa artística Álvarez y Benavides continuaron con sus carreras por separado que los ha mantenido vigentes, hasta que hoy se presenta la posiblidad de que los humoristas vuelvan a trabajar en un mismo programa. ¿Podrá repetirse en 2022 el mismo suceso televisivo de antaño? ¿Realmente tienen toda la actitud los humoristas para trabajar cada uno con su equipo? Pues al parecer, sí hay un acercamiento serio para que ese anhelado proyecto del reencuentro se lleve a cabo y solo queda esperar en qué condiciones se produciría. El humor político, especialidad de Álvarez, la chispa criolla de JB, que apela a diversas situaciones de la vida local, se complementan, y esa fue precisamente la fórmula exitosa de “El especial..”. No queda más que esperar cómo se desarrollan los acontecimientos y si finalmente veremos a la dupla ganadora junta nuevamente. A cruzar los dedos.