GUATEMALA: SIN CAMBIOS A LA VISTA

Hallándome por estos días en Centroamérica, imposible no comentar desde aquí el eco de las recientes elecciones en Guatemala, uno de los países más impactados por la migración hacia Norteamérica y por la corrupción, que ha llevado a un expresidente, Otto Pérez Molina, a su encarcelamiento y al actual, Jimmy Morales -un humorista que llegó al poder promovido por la revolución ciudadana del 2015-, a ser acusado de corrupto y buscando su destitución. Es verdad que sobre estos dos flagelos enquistados por estos lares -también sucede en Sudamérica- no se han escapado sus vecinos El Salvador y Honduras, y hasta Nicaragua. Guatemala, que significa “Tierra de muchos árboles”, con más de 17 millones de habitantes, ya tiene a 24 horas del sufragio y al 94% de las mesas escrutadas, dos rivales para la segunda vuelta prevista para el comienzo de agosto próximo: Sandra Morales, ex primera dama, con 25.6% de los votos, y Alejandro Giammattei -quien ya se ha presentado hasta en 4 ocasiones a la presidencia de su país-, la mitad de ellos (13.9%). Guatemala es uno de los pocos países en el continente donde el acceso al internet es bastante limitado. Esa falencia tan visible y preocupante ha hecho de los guatemaltecos una población realmente vulnerable, manteniendo desconectada, mayoritariamente a la juventud, de la agenda nacional e internacional. Este país que, como el Perú, alcanzó su calidad de Estado independiente en 1821, ha pasado por una de las más feroces guerras internas que pudiera registrar la región. Con un conflicto iniciado en los años sesenta y que solamente vio la paz en 1996, vive una de las etapas más vulnerables de su joven democracia. En ese contexto, Morales y Giammattei no parecen encantar a los electores, quienes los ven como expresión del statu quo y del “así nomás” sin mostrar un espíritu de cambio, pues ni siquiera han puesto en la agenda a la aplaudida Comisión Internacional contra la Impunidad de la ONU, una verdadera garantía temida por los corruptos. Guatemala es un país políticamente frágil y con los niveles de seguridad ciudadana realmente por los suelos, una situación que su clase política no ha podido cambiar jugando con las ilusiones de su apreciado pueblo, que no ha tenido más remedio que emigrar dejándolo todo.