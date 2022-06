Ahora que al presidente Pedro Castillo lo están asesorando mejor, al extremo que se está atreviendo a ir a declarar al Ministerio Público y a la Comisión de Fiscalización del Congreso en lugar de esconderse en recursos y tinterilladas recomendadas por malos abogados, sería bueno que por fin se decida a dar entrevistas a los medios, pero no a los del Estado, sino a todos, a fin de que despeje dudas de su accionar no solo ante autoridades, sino frente la opinión pública que es a la que se debe todo funcionario.

Queda claro que al jefe de Estado no le gustan los medios independientes ni aquellos que lo cuestionan por los cerros de motivos que el mismo profesor ha dado. ¿O no quería que lo critiquen por rodearse de un corrupto como Vladimir Cerrón o de los senderistas reciclados del Movadef? Hace poco salió a victimizarse porque lo llamaban comunista, ¿pero es que acaso no ha leído el ideario del partido por el que salió elegido? Por favor.

De otro lado, hasta ahora el presidente Castillo no ha firmado las declaraciones de Chapultepec y Salta, que son compromisos elementales de respeto a la libertad de expresión como muestra de que en el país hay un estándar mínimo de democracia. Asumir estos compromisos es como decirle a quien saca licencia para conducir que no se pase la luz roja o no se ande llevando de encuentro paraderos llenos de gente. Es algo básico. Sin embargo, el profesor hasta ahora no suscribe nada.

Pese a esto, y teniendo en cuenta que al presidente lo están aconsejando mejor, sería bueno que el mandatario de una vez dedique una mañana a responder a todos los medios sobre Sarratea, Karelim López, Silvia Barrera, Juan Silva, Bruno Pacheco, los sobrinos joyas, su cogobierno con Cerrón y los ministros impresentables, entre otros asuntos, pero sin victimizarse ni irse por la tangente con el agotado discurso del “pobrecito” y “me discriminan porque vengo de la chacra”.

El silencio del presidente ante los medios de verdad, y no ante un canal de televisión estatal a través de una entrevista arreglada, es una falta de respeto a los peruanos. La carencia de transparencia es letal en una democracia. El Estado no es un sindicato de profesores radicales ni el Movadef, donde las cosas se manejan en secreto, salvo que las actividades del presidente Castillo tengan que ser clandestinas por estar dentro del ámbito de lo ilegal. No hay otra explicación.

