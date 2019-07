¿Habrá cierre del Congreso?

Parece una pregunta ociosa, pero en los medios todavía se formula. Es cierto que esta medida tremendista se descarta en casi todos los ambientes preocupados por la política nacional, aunque teóricamente podría ser posible según la terquedad presidencial. Terminado el debate congresal sobre la reforma política, lo aprobado no es exactamente lo que el Ejecutivo propuso, en especial sobre la inmunidad parlamentaria; pero es un avance y el contexto cambió. La desaprobación de Martín Vizcarra ha aumentado y ha caído su aprobación, lo que debería implicar mayor calma. Ha perdido apoyo debido a los magros resultados de su gestión en indicadores clave y la virulencia en el sur cambia prioridades. El horno no está para bollos. El cierre del Parlamento ya perdió novedad, y no tendría justificación ni constitucional ni política. En plenos Juegos Panamericanos, con tanta prensa internacional, sería una barbaridad.

La actitud recalcitrante del Presidente va pasando de moda. Lejano está su momento cumbre cuando planteó ante el Congreso las reformas que ganó con el referéndum de diciembre pasado. Logró la no reelección inmediata de los parlamentarios y el descarte de la bicameralidad, aprobadas sin debate ni reflexión. Aunque el Congreso no es el mejor que podríamos tener, sí ha cumplido -de acuerdo con sus prerrogativas legislativas- con la aprobación de las seis reformas políticas.

Nada está dicho, pero el Congreso podría ingresar en una nueva etapa si con su nueva directiva define una agenda común de atención a problemas como la violencia urbana y la situación económica. Ello dejaría descolocado al Ejecutivo en sus arrestos impositivos. Esperemos un segundo semestre más equilibrado y menos beligerante. Toca a la mayoría fujimorista impulsar un consenso temático que genere mayor legitimidad para este Poder del Estado, y lo saque de la convulsión y de las presiones. Es urgente que legisle también sobre las medidas que la población exige.