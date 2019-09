HACE 1543 AÑOS CAYÓ ROMA Y CAMBIÓ EL MUNDO

En nuestras clases escolares de Historia Universal, aprendimos que la caída del Imperio Romano de Occidente, el 4 de setiembre, como hoy, pero del año 476 d.C., significó el final de la denominada Edad Antigua. En efecto, este acontecimiento determinó nuevos rumbos en el destino de la sociedad internacional. Los voy a explicar. 1) Roma, que en su etapa crepuscular había sido dividida por Teodosio entre sus hijos Honorio (R. Occidente) y Arcadio (R. Oriente), no pudo resistir la presión de los pueblos bárbaros -aquellos que se hallaban fuera de Roma-, que ansiaban invadirla. La aspiración extramuros se hizo en esta fecha hace 1543 años, cuando Odoacro, rey de los hérulos, una de las más importantes tribus bárbaras, ingresó a Roma y destituyó a Rómulo Augústulo, flemático emperador que, luego de ser defenestrado, fue confinado a las costas de Nápoles, donde terminó sus días muchos años después. Con este acontecimiento guerrero, entonces, acabó el otrora poderoso Imperio Romano, fundado por Rómulo y Remo en el 753 a.C. -amamantados por una loba, como reza la leyenda- y sus tres históricos momentos que todos recordamos: Monarquía, República e Imperio. La etapa de la Antigüedad, con grandes civilizaciones (Sumeria, Acadia, Babilonia, Persia, Fenicia, Macedonia, Egipto, Grecia y Roma) había acabado. 2) Siguieron las denominadas invasiones bárbaras de los visigodos, ostrogodos, hunos, vándalos, francos, suevos, burgundios, anglos, sajones, jutos, frisones, alanos, etc. -fue la primera gran migración que experimentó Europa en toda su historia, por lo que no debe creerse que la actual, por la llegada de sirios y africanos, es la única- y la aparición en la historia universal de la Iglesia con su gran poder político -el Papa jamás tuvo más influencia que en esta etapa de la vida internacional- por cerca de mil años en lo que sería conocida como la Edad Media. 3) La fama de Roma fue el Derecho, su mayor legado al mundo entero. Trasladada hasta Bizancio, donde surge la enorme figura de Justiniano, sin duda, el Derecho fue el mayor aporte que dejaron para la posteridad, hasta la caída de Constantinopla en 1453 por los turcos otomanos de Mahomed II, lo que a su vez marcó el final del Medioevo. Roma fue el Nueva York del mundo antiguo. Todo comenzaba y terminaba en el sacro imperio que alguna vez fue el hegemón de la humanidad.