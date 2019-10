Hasta que salió el ministro Meléndez

Los argumentos que había dado el presidente Martín Vizcarra para defender la permanencia del excongresista Jorge Meléndez como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) eran bastante débiles, por lo que el jefe de Estado hizo muy bien, aunque de manera tardía, en retirarlo anoche del gabinete ministerial ante los serios cuestionamientos que pesaban sobre las espaldas del exlegislador.

Las denuncias contra el ahora exministro Meléndez son muy delicadas. Se le acusa de haber "recomendado" la contratación de la madre de su hijo en el Congreso. Esto ha sido negado por el saliente funcionario, pero hay testigos que señalan lo contrario. A ello se sumó una nueva acusación relacionada con el tráfico ilegal de madera.

El jefe de Estado había dicho que mantenía al titular del Midis en el cargo porque no había denuncias formales en su contra. Hasta ese momento parecía que el Mandatario no tomaba en cuenta que el cargo de un ministro es netamente político y que, más allá de lo legal, hay otros criterios que deben primar al momento de tomar decisiones sobre la continuidad o no de los miembros de un gabinete.

Anoche se ha conocido la salida de Meléndez. Pero eso no quita que el Ministerio Público intervenga ahora respetando los fueros respectivos y realice una investigación sobre este exlegislador que ha tratado de defenderse sin mayores argumentos. Acá, como en otros casos, no puede haber impunidad ni borrón y cuenta nueva. Es lo que toca a partir de hoy.