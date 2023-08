Primero querían imitar al brasileño Jair Bolsonaro, luego al salvadoreño Nayib Bukele, ahora quieren ser como el argentino Javier Milei, quien hace poco ganó las elecciones primarias en su país y es claro favorito para ganar la presidencia en octubre. Ya sabemos que los actuales políticos peruanos no son originales ni auténticos, pero no la tienen fácil para copiar a Milei, les costará mucho.

El candidato a la presidencia de Argentina ha dicho cosas como estas: “No solo daremos fin al kirchnerismo sino también a la casta parasitaria chorra (ladrona) e inútil. Voy a sacar a estos delincuentes a patadas”, “Yo considero al Estado como enemigo, los impuestos son una rémora de la esclavitud”, “El Papa Francisco es el representante maligno en la tierra, defiende el comunismo”, “En mi gobierno no va a haber marxismo cultural y no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. Si de mi dependiera cerraría el Ministerio de la Mujer”, son algunas frases que difícilmente la asuma algún político peruano. Aquí, salvo raras excepciones, la gran mayoria prefiere lo políticamente correcto y no la anarquía. Casi nadie correría el riesgo de exponerse a situaciones vulnerables.

Milei lo dice porque es parte de su propaganda y porque lo siente así. En una sociedad harta de la corrupción y de la incapacidad de los gobernantes transmite “rabia, paranoia y crueldad”, como decía el periodista y escritor chileno Daniel Matamala. Con tal de no pasar desapercibido, Milei dice y hace lo que sea. Su gran virtud es que la gente le cree.

En el Perú hay algunos que desde una prédica inflamada quieren patear el tablero político y refundar el país, pero no tienen credibilidad. Por ejemplo, Rafael López Aliaga prometió en campaña eliminar los peajes y nunca cumplió. Solo se quedan en la pose. Cuando están en el poder o cerca de este se moderan o se acomodan.