Luego del Brasil, el Perú es el país con más congresistas contagiados por coronavirus en Latinoamérica. Son siete los parlamentarios peruanos afectados por este mal y uno de ellos ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital.

Algunos médicos han dicho que fue bastante irresponsable realizar el Pleno del último 3 de abril. Y esto se agrava ya que previamente la bancada de Podemos Perú se reunió en un ambiente cerrado y sus integrantes no guardaron la distancia recomendada. Por lo tanto, no es sorpresa que cinco de los siete contagiados sean de este grupo político.

Es evidente que la ponderación y la prudencia son principios fundamentales que deben tener todas las personas en estos tiempos de emergencia sanitaria. Los congresistas no la tuvieron. Algunos legisladores, en su afán de no transmitir una imagen pusilánime ante los electores, se obstinaron en no ver lo que la realidad señalaba inequívocamente. Por eso, hubo apresuramiento y se reunieron. Nadie quiere desconocer el valor del trabajo hecho ese día, pero hubiera sido mejor haber agotado todas las alternativas. En lo sucesivo deben adoptar medidas en la que los análisis apasionados y atiborrados de intereses políticos no tengan lugar. Por ahora, es necesario que guarden cuarentena.