Las anunciadas manifestaciones en la capital y algunas provincias para el 19 de julio, han generado preocupación entre emprendedores, comerciantes, transportistas y peruanos en general. Es que paralizar y desestabilizar al país, en estos momentos que se necesita reactivación económica, pone a la mayoría de ciudadanos en un estado próximo a la indefensión.

El temor es que la violencia sea el común denominador en esta marchas de protestas. Estas acciones criminales deben ser combatidas, pese a que aún generalizadas, sean minoría.

Si bien es cierto, todos respetamos el derecho a manifestarse pacíficamente, lo que no aceptaremos nunca es que las protestas se construyan sobre la violencia. Las autoridades tienen que poner mano firme cuando los desmanes y vandalismo interfieran con el derecho de los peruanos a circular libremente, trabajar y llevar a cabo sus actividades cotidianas. Hay que precisar que la interrupción del flujo normal de actividades comerciales afectaría negativamente a las empresas y los trabajadores que dependen de ellas para su sustento diario.

Ante esta coyuntura, todos debemos tomar posición en favor de la paz, la tranquilidad y la seguridad. Elegir el silencio o la inacción es una forma de asentir, de aceptar el caos y la destrucción.

El país no se recupera de la crisis social y económica, producto de la pandemia de la COVID-19 y los actos extremistas que detuvieron el progreso del Perú en los últimos meses. No habrá medidas milagrosas ni políticos iluminados que puedan resolver estos problemas si no apelamos a la paz y a la unidad.