Cuando la abogada Carmela de Orbegoso Russell, candidata al Tribunal Constitucional, que deberá elegirse -con una celeridad nunca antes vista-, le dice “hermanito lindo” al preso en España César Hinostroza, ya podemos ir haciéndonos una idea por dónde van las cosas. Hay que cumplir la ley, hay que cumplir los plazos en una democracia, es cierto. Pero cuando los que tienen que hacerla cumplir son de la calaña de los del Congreso, mejor disminuyamos la velocidad y no corramos apresurados. Es más, tres de los candidatos ya se han pronunciado a través de diversos medios sobre temas sobre los que deberán pronunciarse en el TC en caso de ser elegidos. De manera que ya se sabe por qué hay interesados en que sean elegidos y, obviamente, interesados en que no se les elija. Eso es lo que ocurre cuando quienes eligen a los que van a inclinar hacia un lado u otro la balanza de la justicia no están interesados precisamente en la justicia, sino en atender demandas políticas particulares. De allí que muchos calculamos que se está organizando una estampida desde las cárceles que encierran a los procesados por corrupción. Preocupa que la Asociación de Gobiernos Regionales, en su pronunciamiento, diga que llevar a cabo la elección de los miembros del TC este 30 de setiembre “podría generar una convulsión social y la ilegitimidad de los elegidos”. No queda claro si es una advertencia, una amenaza o una inocente interpretación del conocimiento que tienen de sus propias regiones. No se pierda la perspectiva de los resultados finales. Para unos, esta conspiración de los comunistas, caviares y proterrucos busca una aspiración de la izquierda: modificar la Constitución, en especial el capítulo económico, cosa que no nos conviene a nadie. Para los otros, toda esta trama busca la impunidad de la corrupción, frustrar el caso “Lava Jato” y otros, incluyendo a los congresistas a los que la justicia se acerca cada vez más.