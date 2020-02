En “Historia de un matrimonio”, la película escrita y dirigida por Noah Baumbach nominada a todos los premios de la temporada, Charlie Barber (Adam Driver) exitoso director de teatro y Nicole actriz (Scarlett Johansson) tras una severa crisis en su relación y luego de pasar por asesoramiento terapeútico, terminan inevitablmente enfrentados legalmente para concretar el divorcio y arreglar detalles de la custodia del hijo de ambos. Pero no es hasta cuando los protagonistas tienen un encuentro privado, sin más testigos que las paredes de un departamento, que ambos por primera vez sueltan todo lo que llevaban dentro en un intenso, desgarrador y dramático encuentro que finalmente sirve para curar heridas. Tras esa “limpieza”, una suerte de “purificación”, Charlie y Nicole pueden proseguir sus vidas por caminos separados, pero unidos por el respeto al otro y al hijo que los tendrá toda la vida como padre y madre. Esto es ficción, pero todos saben que la realidad siempre superará cualquier guión de película nominada al Oscar, y en estas últimas semanas venimos siendo testigos de un enfrentamiento que bien podría inspirar una cinta con taquilla asegurada. Tenemos los protagonistas, un futbolista exitoso y millonario, una mujer mediática, una exsuegra que ya no quiere ser perfil bajo y una popular cantante que es el nuevo amor del deportista. Cuando para todos resultaría más sano y hasta económicamente rentable mantenerse calladitos, la expareja, a pesar de acuerdos de confidencialidad y discreción, empezó a lanzarse acusaciones con cartas notariales incluidas que son la delicia de los medios de comunicación. Valgan verdades a la gente le encanta este tipo de historias, que son mismas telenovelas en las que el público se ve reflejado, pero a los protagonistas de estos líos, ¿les conviene esta exposición? ¿ganan algo sacándose los trapitos al sol? ¿la justicia determinará porque Jefferson Farfán y Melissa Klug se dicen de todo en cadena nacional? Pues no y ambos deberían entenderlo y quizá seguir el ejemplo de Charlie y Nicole de “Historia de un matrimonio”. Sentarse sin abogados de por medio, escucharse, decirse de todo para luego tratar de llevar la fiesta en paz. Más que millones de dólares y lujos, la tranquilidad en la vida es la mayor fortuna, especialmente de unos niños que terminan siendo afectados por tanto lío.