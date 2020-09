El Tribunal Constitucional (TC) tiene hoy una reunión clave para decidir el rumbo de la política nacional. Resolverá el pedido de la medida cautelar presentada por el Ejecutivo sobre la moción de vacancia presidencial que promueve el Congreso y definirá si admite la demanda competencial con respecto a este tema.

No deja de extrañar la celeridad con que viene actuando el TC, a diferencia de lo sucedido tras el cierre del Congreso anterior. Sin embargo, más allá de la decisión que se conozca hoy, los involucrados en esta crisis deben asumir una actitud de reflexión, pues estamos en una situación límite a nivel sanitario y económico. Esto será muy importante para que se calmen las aguas mientras la gente sigue muriendo por COVID-19. No es posible que el debate central de la clase política tenga que ver con sus intereses y no con los de millones de peruanos que sufren una crisis sin precedentes.

El presidente Martín Vizcarra dijo ayer que estará atento a lo que disponga el TC para definir la estrategia legal el viernes, dejando entrever que se prepara para cualquier escenario. Esperemos que la ley no sea pisoteada y que la institucionalidad y autonomía de los poderes públicos se mantenga vigente.