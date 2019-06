HUANCAYO Y SU INCONTRASTABLE EMPRENDIMIENTO INTERNACIONAL

Huancayo, la capital de la región Junín, el corazón geográfico de nuestro país, hoy está de fiesta fundacional. Llamada la Incontrastable por el consustancial carácter indómito de su población, el 1 de junio de 1572 apareció con el nombre de “Pueblo de Indios” y formalmente denominada “Santísima Trinidad de Huancayo”. Por antonomasia una ciudad serrana, Huancayo es una tierra de exportación. Lo voy a explicar.

En mis privilegiadas estancias fuera del país, en que he tenido la ocasión de encontrarme con peruanos, no es una casualidad que haya sido con huancaínos, mayoritariamente. Bien posesionados como prósperos empresarios, en realidad dentro y fuera del país, resulta admirable hallarlos como verdaderos emprendedores. Orgullosos hasta los huesos, no conozco huancaíno realmente en estado de indigencia como regla. Saben hacer del esfuerzo la regla de su éxito y eso hay que destacarlo. Los huankas jamás fueron conquistados por los españoles. Eso explica por qué no cuentan con una Plaza de Armas, signo visible del poder español durante el Virreinato, como la tienen otras muchas ciudades del Perú. De allí que la Plaza Constitución es una prueba de su apego al republicanismo de nuestra historia ahora casi bicentenaria. El presidente Ramón Castilla en 1854, desde esta ciudad, abolió la esclavitud de los negros y liberó a los indígenas del pago del tributo legado del sistema de la mita, la minka y el ayni que los conquistadores utilizaron por el sistema de los corregimientos y, luego, las encomiendas. Este admirable pueblo andino dio el salto histórico desde la sociedad precolombina en la que fueron siempre resistentes a los incas del Tahuantisuyo, hasta su actual estado durante la independencia. La gastronomía huancaína ha cruzado fronteras con su mágica pachamanca, que se puede comer en cualquier gran metrópoli del mundo. Una ciudad de emprendedores por excelencia, Huancayo que se halla a 3271 msnm, se ha ganado con creces el título de ciudad emergente. Es hora de potenciar a los gobiernos subnacionales como Huancayo. El mundo de hoy les pertenece y se vinculan con él sin tener que pasar por Lima.