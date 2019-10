¿HUBO GOLPE DE ESTADO EN EL PERÚ?

No, lo voy a explicar. Abrumadoramente se entiende así al proceso repentino y violento para tomar el poder. En el Estado, que es la sociedad jurídicamente organizada, todos lo quieren, pero tenerlo no es una cuestión de deseos o caprichos. Solamente pueden tenerlo los que recibieron esa potestad por la voluntad del soberano, que es el pueblo. Detentarlo, es decir, conseguirlo sin la aquiescencia del soberano, se llama usurpación, y si lo hizo por medios y métodos violentos o de imposición, consuma el carácter de golpe de Estado. El golpe de Estado, entonces, supera al quebrantamiento del orden constitucional, a los actos inconstitucionales o anticonstitucionales que suelen realizarse en un Estado. El golpe de Estado consuma el uso material del acto violento; o sea, es esencialmente coactivo. No recuerdo haber visto militares ni tanques en el Congreso; además, por el golpe de Estado, toda la voluntad popular ha sido secuestrada, porque se superpone la voluntad de los que querían el poder, que lo llegan a tener, pero es ilegítimo. Por el golpe de Estado, se consuma el control efectivo y absoluto del poder, desapareciendo el denominado equilibrio de poderes, propio de los sistemas democráticos y de los regímenes con imperio del derecho. La única manera de identificar que se haya producido un golpe de Estado es verificando si la Constitución ha sido atropellada y todos los actos de iure o de derecho han sido pisoteados por los actos de facto que terminan imponiéndose. Eso no ha pasado. Erradamente se cree que el golpe de Estado es propio de los actos militares. Los gobiernos democráticos lo han llevado adelante y se llaman autogolpes de Estado. Tampoco es que el golpe de Estado lo llevan adelante los que quieren el poder que no tienen. También lo realizan quienes poseyéndolo no tienen control. En esencia, son actos de facto porque jamás se amparan en la ley; al contrario, prescinden de ella. En el Perú, la situación actual no ha sido repentina. Fue una posibilidad de la que todos éramos conscientes y, lo más importante, no ha habido un solo disparo, o sea, jamás hubo violencia.