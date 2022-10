Los casos de corrupción en el Gobierno huelen tanto que apestan. El destape de los depósitos de trabajadores del ministerio de Salud por casi 100 mil soles (más 70 mil dólares del empresario Luis Quito) a la madre de los hijos del ministro Jorge López y la posterior compra de un departamento con este dinero es otro escándalo que desacredita la gestión de Pedro Castillo y hace insostenible la presencia de éste en su cargo.

Se dice que la corrupción es un delito furtivo. Hoy este concepto ya está desfasado en nuestro país. Es que esta lacra la muestran en nuestras narices. Quizás por eso el 65% de peruanos considera que el jefe de Estado está involucrado en casos de corrupción, según la última encuesta de Ipsos-Perú.

Castillo ha reaccionado como nunca. Sin satanizar a la prensa, destituyó con un twitter al ministro de Salud. No hay nada como ser veloz y expeditivo para zanjar el tema y no asumir responsabilidades que no desea. A estas alturas parece que no le queda otra. Ya su credibilidad y honestidad se quedaron en las promesas del pasado, aunque más que retrovisor para divisar lo que fueron sus buenas intenciones se necesitaría hoy un telescopio.

Lo malo es que no hay una respuesta contundente contra esta crisis moral. Ni del Congreso ni de los ciudadanos. Si bien es cierto, los primeros indicios de corrupción eran inquietantes, los demás casos ya fueron preocupantes y luego intolerables. Sin embargo, la calle lo asume como una tradición de los políticos y lo peor es que todo se normaliza.

Los peruanos ya estamos abusando del individualismo, del sálvese quien pueda. Así no vamos a terminar nunca con esta terrible situación que atraviesa el país.

A propósito de lo ocurrido con el ministro de Salud, ¿no es cierto que mientras su titular hizo negociados con intereses subalternos, nunca realizó algo importante para que la mayoría de peruanos acceda a una buena atención en los hospitales? Yo sé que la respuesta se ve todos los días y es evidente con la angustia de la gente que solo experimenta inseguridad, incertidumbre y vulnerabilidad. Ante ello, el presidente Castillo debe dar algo más que una explicación. Debe dar una muestra de honestidad: reconocer que no está capacitado para regir los destinos del país, que es el destino de todos nosotros.