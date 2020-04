Sería bueno que el presidente Martín Vizcarra deje de lado los consejos populistas y sin respaldo técnico de algunos de sus ministros y asesores en materia económica, pues en la conferencia de prensa de ayer en Palacio de Gobierno ha quedado al descubierto la precariedad de la idea de poner un impuesto a los peruanos que ganan formalmente más de 10 mil soles, y que desde hace mucho pagan más tributos que los demás.

Llamó la atención que el jefe de Estado haya señalado que la idea aún no ha sido evaluada en profundidad y que recién se va a estudiar en el Poder Ejecutivo, cuando el 23 de abril último dijo que se pedirían al Congreso facultades para legislar en materia tributaria y financiera. Entonces la pregunta viene de inmediato: ¿para qué solicitar al Legislativo autorización para crear tributos de este tipo si en el gabinete todavía no la tienen clara?

En la conferencia de ayer hubo dos preguntas de la prensa sobre el llamado “impuesto a la solidaridad”. Fue una excelente oportunidad para que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, haga una clara exposición al respecto y sustente de manera técnica la propuesta. Sin embargo, ante la primera interrogante solo hubo ideas sueltas y nada aterrizadas, mientras que frente a la segunda, el presidente Vizcarra ni siquiera le pasó el micrófono.

No olvidemos que apenas el viernes último, el premier Vicente Zeballos ya había adelantado que con este nuevo tributo de carácter temporal a los formales que más ganaban, se pretendía recaudar 300 millones de soles mensuales. ¿Total? ¿Se ha hecho o no un estudio? Es un tema que se debería aclarar para que muchas familias que no son ricas y que podrían verse afectadas por este impuesto en un momento de por sí difícil para todos, sepan lo que se les viene.

Sería irresponsable que el gobierno, siempre tan pendiente de las encuestas, esté lanzando propuestas populistas, sin respaldo y bajo el rótulo de “solidarias”, que siempre suenan bien, para ganar un poco de aplausos y la gracia de algunos sectores de la izquierda, en desmedro de los trabajadores formales que más aportan al fisco, esto para alivio de los informales de grandes ingresos y los evasores que no existen para la SUNAT.