El río Santa es la primera cuenca, a escala nacional en el Perú, donde los Organismos No Gubernamentales (ONG) internacional han ofrecido ayuda humanitaria, debido a la elevada recurrencia de los desastres naturales, especialmente geológicos y climatológicos, este último mayormente relacionado con el cambio climático y su impacto visible en el retroceso de los glaciares.

A la fecha, existen más de 170 publicaciones científicas. Las estadísticas muestran la gran cantidad de conocimiento científico producido en las últimas cinco décadas. Conocimiento científico que en su mayoría aún no se ha traducido en el desarrollo y/o mejoras de políticas para manejo de los recursos naturales, así como de adaptación. No obstante, la transición del cambio del uso del suelo (es decir, de bofedal, páramo, jalca a pastizales, agricultura, minería, etc.) continúa afectando el balance hídrico en las cuencas. Ante esa realidad es oportuno cuantificar como dichos cambios modifican los procesos hidrológicos y el retroceso de los glaciares, así como la dinámica de las aguas subterráneas.

Por ello, el IGP inició en el 2019, el proyecto de investigación científica Eros-IsoGlas abordando temas sobre el almacenamiento del recurso hídrico en una cuenca glaciar, su conectividad estructural a partir de la producción y fuentes de sedimentos, calidad de los suelos, sedimento y agua en cuencas glaciar y diagnóstico de la gestión de los recursos hídricos, MERESE y producción científica en la cuenca del río Santa, con el fin de generar un cambio real en la política a través de una combinación de actividades de participación de las partes interesadas, capacitación e intercambio de conocimientos. En ese camino, el IGP sigue haciendo “Ciencia para protegernos, ciencia para avanzar”.