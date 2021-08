Con sumo desagrado vimos en un canal televisivo las declaraciones del que hoy lamentablemente funge de canciller, un sujeto que tuvo el desparpajo de afirmar con osada estupidez: “El terrorismo en el Perú lo inicio la Marina y eso se puede demostrar históricamente y han sido entrenados para eso por la CIA”. No puedo ni imaginar el nivel cerebral que puede tener tal sujeto para hacer semejante afirmación. Pues hoy sí, individuo Héctor Béjar, le digo, con total convicción, que usted, más allá de ser un deleznable sujeto, no merece ni siquiera la atención de ningún peruano que supuestamente debe representar. Es su afirmación una razón más para afirmar que el nauseabundo Consejo de Ministros que usted integra, merece el más acentuado rechazo y la censura.

Individuo Béjar, la Marina de Guerra del Perú es una institución que basa la formación de sus efectivos en tradiciones heredadas de generaciones, que desde su creación se han esforzado por el engrandecimiento y la defensa del Perú como lo hiciera el almirante Miguel Grau Seminario, cuando partiera a su última misión en defensa de su país, sabiendo que no regresaría y dio la vida por él, teniendo como norte el honor y como único caudillo la Constitución.

Hoy usted ha ultrajado a la Marina con tan vil acusación. Yo no me irrogo la vocería de mi institución, pero sí levanto mi voz como marino en retiro ante tal afrenta. Sepa usted que miles hemos sido y seguimos siendo los marinos que lucharon y siguen luchando contra el terrorismo, muchos hombres y mujeres no solo de nuestra institución, sino de todas las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como civiles que perdieron la vida luchando contra esa vil lacra terrorista y que, como usted, mató ciudadanos civiles y militares que defendían a su patria.

Faltan pocos días para que asista al Congreso acompañando a su cuestionado premier investigado por apología al terrorismo a pedir el voto de confianza para su gabinete, ¿Y sabe qué, individuo Béjar? Estará usted en el hemiciclo donde está la curul del almirante Grau, que más allá de haber sido un insigne marino y héroe de nuestro país, fue elegido “El peruano del milenio” por encarnar los valores que nuestra sociedad aspira; y de todo corazón espero que cuando vea esa curul en el hemiciclo se trague la lengua del infeliz comentario que ha tenido la osadía de propalar. Usted nos ha injuriado a todos los marinos que hemos luchado contra el terrorismo. Usted ha insultado la memoria de nuestros héroes caídos en la lucha narcoterrorista. Usted es una lacra que no vale la pena como persona y menos aún como ministro, y en un ministerio que ha sabido dar la talla en los momentos más difíciles de nuestro país y que siempre fue soportado por la Marina de Guerra del Perú.

Individuo Béjar, ¡¡¡te equivocaste!!! Nos has insultado y esto no puede pasar desapercibido, ni por lo marinos ni por los peruanos. Has dado, creo, la más poderosa razón para censurarte a ti y todo el gabinete del cual formas parte. Cómo quisiera algún día poder cruzarme contigo en la calle, con el fin de decirte todo esto en la cara y más. Tu edad no te excusa de la estupidez que has hecho. Eres un execrable individuo y de todo corazón deseo que te pudras en la tumba y desde ahora te digo que me encargaré, en memoria de todos mis compañeros de armas que murieron defendiendo el país, de averiguar dónde te enterrarán para pisotearte y no dejarte descasar en paz, porque no te lo mereces.