Ya no resulta extraño ver cómo los mecanismos diseñados para promover la formalidad van desapareciendo con este Gobierno. Lamentablemente, acabamos de ser testigos de cómo en el sector transportes se condonarán deudas y SUTRAN, organismo encargado de la fiscalización del transporte público en beneficio de sus miles de usuarios, será reorganizado para volverlo tolerable a la informalidad e ilegalidad.

Y lo mismo ocurrirá en el sector pesquero si la Sala de Eliminación de Barreras Burocráticas de INDECOPI no revisa cuidadosamente la Resolución 307-2020/CEB-INDECOPI, ya que ha resuelto que PRODUCE no podrá fiscalizar a las Plantas de Reaprovechamiento Pesquero. El insólito argumento para sustentar este despropósito, se basa en que la fiscalización no la hace PRODUCE directamente sino a través de terceros, lo cual es permitido en nuestro ordenamiento jurídico, justamente para no llenar de personal a nuestra ya abultada administración pública.

En este sentido, cabe recordar que las plantas de reaprovechamiento pesquero se crearon con el propósito de avanzar en la ruta hacia la sostenibilidad y economía circular en la pesca industrial, siendo una alternativa legítima para reemplazar a las plantas de harina residual u otras que trataban residuos sólidos. Sin embargo, esta figura se distorsionó y de un tiempo a esta parte, algunas comenzaron a procesar de manera ilegal harina y aceite de pescado. Así, para evitar inconductas, PRODUCE fiscaliza estas plantas a través de su Programa de Control y Vigilancia.

Por ello, consideramos que la referida resolución es un sinsentido y un retroceso en el proceso de ordenamiento pesquero; toda vez que, como es evidente, estas plantas aumentarán ilegalmente la producción de harina y aceite de pescado, vulnerando el empleo de miles de trabajadores del sector pesquero industrial, perjudicando los ingresos del fisco e impactando en la sostenibilidad del recurso, en especial de la anchoveta, toda vez que sin fiscalización se generará mucha presión sobre esta especie que tanto esfuerzo nos ha costado recuperar para las futuras generaciones. Quedamos todos advertidos.