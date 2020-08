Empecemos por definir una palabrita que está de moda, y que ha convertido a muchos que la ostentan, en populares personajes que han generado una especie de logia imbatible y exclusiva. Todos hemos escuchado en los últimos tiempos la palabra influencer, que según los libros de marketing corresponde a: “una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un promotor para una marca”. Pues resulta que la surfista y medallista Panamericana Vania Torres, influencer en su rubro, decidió crear un personaje, según sus propias palabras: “para un taller de actuación que vengo trabajando hace muchísimo tiempo, este personaje fue para hacer drama, no para hacer comedia, ni para hacer burla”. Pues le recordamos a la deportista que hay un viejo dicho, “el camino del infierno está empredado de buenas intenciones”. Y lo que para ella no significaba un ofensa, para miles de nuestras mujeres peruanas es todo lo contrario. A Torres se le ocurrió construir un personaje supuestamente inspirado en nuestra mujer andina, pero más parecida a la Paisana Jacinta, que no precisamente se caracteriza por dar una imagen real y respetuosa de nuestras damas del ande. Pero no contenta con eso, que ya es racismo evidente, en el video que subió a su cuenta en Instagram, remató su mensaje usando los paños humedos de su auspiciador para quitarse ese maquillaje “marrón”, al que, según ese mensaje, se asocia a la suciedad, al color que nadie quiere, y aunque no se diga, la raza que quiero borrar. Puede parecer exagerado, pero así es como se reafirman los estereotipos de supremacia racial, cuando se emiten discursos en los diversos medios de comunicación, en los que la raza que no se quiere, se le asocia a lo malo, a lo que no vale, se le relega a la categoría de segunda clase. Pero lo más peligoso es cuando en tono de defensa se dice, “no fue mi intención” o lo hice “por broma”, o lo dije “con cariño”, simplemente con eso, se evidencia lo que está arraigado, lo que no se admite pero está. Ese racismo escondido o disfrazado que está en millones de peruanos y lo peor, en un país mestizo y pluricultural por excelencia. El racismo está vigente, aunque duela, pero hay que recordar que en este país es un delito, Y debe ser castigado así seas influencer, político, actor o médico. La ley es para todos.