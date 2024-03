Biden dice que Putin es un loco hijo de puta y éste le manda contestar que Biden se comporta como un vaquero avejentado. Lula compara lo que hace Israel e Gaza con el Holocausto y Netanyahu lo declara persona no grata. Milei dijo del Papa que tiene gran afinidad con dictadores como Castro o Maduro al lado de los comunistas y las dictaduras sangrientas, y aunque se retractó hace unos días, dijo lo que dijo y animó a muchos adherentes a similar opinión. Fujimori sale a pasear por el Jockey Plaza activando a sus seguidores que valoran su legado dictatorial.

Eso ocurre la misma semana que se publica el barómetro de las Américas LAPOP que abarca a 34 países y 40,000 entrevistados que evidencian que 2 de cada 5 entrevistados no apoya la vida en democracia que en el Perú sube a 46%. También señala que los peruanos solo confían 7% en el gobierno, 10% en el parlamento, 71% desconfía de la policía y 84 desconfía del poder judicial. El deseo de emigrar es del 40% de la población.

Parafraseando: no me importa si hay democracia porque las instituciones que la encarnan no resuelven mis problemas de seguridad, justicia y bienestar. Si puedo emigrar, lo hago. (Subliminalmente, ojalá tuviéramos de vuelta a Fujimori o alguien autoritario como él)

En un mundo con Trump queriendo imitar a China al priorizar sus intereses nacionales por encima de meterse en guerras y desatender tratados multilaterales, abandonar el rol de policía de la democracia mundial, dejando que cada país así sea dictadura o teocracia se arregle, Perú debería a preguntarse cómo se quiere ver a sí mismo en ese contexto.