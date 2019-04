INVESTIDURA PÍRRICA

O, como dijo Correo, voto con desconfianza. Y con ausencias notables en el hemiciclo. Salvador del Solar fue investido y empieza -a pesar de su voluntarismo, de sus buenas maneras y de sus deseos de hacer bien las cosas- con el pie izquierdo en una coyuntura de descenso de la popularidad del presidente Vizcarra. Mala confluencia y desconexión no solo con el Parlamento, sino con la ciudadanía, que esperaba soluciones concretas a problemas precisos.

La reforma política prometida y presentada por la Comisión Tuesta no despierta el entusiasmo que la judicial en su momento. La agenda del Gobierno no coincide con la de la gente, que ve una reconstrucción que no avanza, pero que la anemia sí lo hace, al igual que, de modo terrorífico, la inseguridad y que el colapso de la salud pública se mantiene. Mientras tanto, los productos básicos suben y la canasta familiar se dispara. Las Bambas, de interés nacional, fue tocado de paso sin tener en cuenta que afecta la inversión privada extranjera. Se ignoró su posible efecto dominó. Dentro del maremágnum de deseos y voluntades del transparente discurso inaugural del actor político, se perdieron muchas acciones concretas inmediatas.

Interesante la oferta de Zonas Económicas Especiales para traer tecnología, inversiones y empresas con trato especial. Merece mayor atención y debate profundo previo. Las ZEE o SEZ (por sus siglas en inglés) se refieren a regiones geográficas con leyes propias y apropiadas que se orientan al libre mercado, en donde las leyes de alcance nacional pueden ser suspendidas. Zonas exclusivas de pesca, de libre comercio, de procesamiento de exportaciones, parques industriales, puertos libres, de emprendimientos urbanos y otras. El objetivo es incrementar la inversión extranjera directa, que puede venir de empresas internacionales o de multinacionales. Falta trabajo y empeño con el apoyo de todos, que el discurso se refleje en hechos concretos, que lo pírrico se transforme en victoria colectiva. Ojalá.