Los días de Mahmoud Mousavi Majd, el iraní acusado de suministrar información a EE.UU. sobre los movimientos del general Qassem Soleimani, estaban contados. Acaba de ser ejecutado con la pena de muerte por la justicia de su país.

La muerte de Soleimani había impactado sobremanera en la sociedad y el gobierno de la República Islámica de Irán, que llegó a decretar hasta tres días de duelo nacional, luego de que fuera selectivamente eliminado por una operación militar estadounidense con el lanzamiento de un misil por un dron cuando se aprestaba a dejar el aeropuerto de Bagdad a su llegada a Irak procedente de Teherán.

Luego de los tambores de guerra que siguieron a la muerte de Soleimani, estaba claro que la teocracia iraní tenía que materializar en el frente interno el mentado castigo que tanto pregonaron el ayatola Alí Hoseiní Jamenei, líder supremo de Irán y el presidente, Hasán Rouhaní.

No obstante que la justicia persa ha señalado que Mousavi se encontraba detenido desde algún tiempo anterior a la fecha del atentado, la sindicación al imputado colaborador de la CIA no podía pasar desapercibida. Sigo creyendo que el régimen no se va a quedar de brazos cruzados en el frente externo que debe mirarse, principalmente, hacia Washington y la asumirán como una inmejorable oportunidad.

La crisis de los rehenes de la embajada de EE.UU. en Irán (1979), fue resuelta solamente después de que este país estuviera seguro de la derrota electoral de Jimmy Carter -que no pudo solucionar dicha crisis-, sobre Ronald Reagan.

El objetivo iraní, entonces, no tendría por qué ser distinto. Herido el gobierno de Teherán por la muerte de uno de sus generales más queridos, harán cualquier cosa por defender y honrar su memoria.