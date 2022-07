Ya uno no sabe para qué el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanza las reglas de neutralidad en las próximas elecciones regionales y municipales si ningún partido político o ciudadano cancela sus multas al incumplirlas, lo que evidencia que le han tomado el pulso: aquí no pasa nada.

Hay algo paradójico en este juego. Sabemos, por ejemplo, que los millones de soles que adeudan algunos partidos políticos por gastar más dinero de lo permitido en campaña, o no transparentar el origen de dicho presupuesto, serán incobrables mientras no haya una norma coactiva. A contraparte, se financia a varios de estos grupos por sus triunfos electorales.

El JNE decreta los principios de neutralidad para los funcionarios y las autoridades sobre los próximos comicios. Lo que no se dice es que siempre hay una manera de sacarle la vuelta a la ley. Por ejemplo, los alcaldes no deben renunciar para postular, solo pedir permiso un mes antes de los comicios; a diferencia de los gobernadores regionales, que deben dar un paso al costado.

Y así podemos encontrar varios vacíos que limitan el control de la imparcialidad. Algunos funcionarios se van de vacaciones justo semanas antes de los sufragios para apoyar a sus candidatos, lo que no es prohibido, pero sí antiético.

No sé si el JNE no se ha dado cuenta de que sus amonestaciones son el hazmerreír de los dirigentes políticos; y que sus multas serán incobrables mientras la recaudación no sea coactiva y las reglas de juego se mantengan tal y como están.