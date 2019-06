JOSÉ HUERTA TORRES: EL MINISTRO DEL TRABAJO

José Huerta Torres ha partido y, como suelen hacerlo los hombres de bien, lo hizo sin dar aviso, porque a esta casta de hombres, cuando los llaman de improviso, es porque para el cielo ya lo hicieron todo. Cuando asumió la Cartera del Despacho de Defensa -2 de abril de 2018-, me convocó para apoyarlo en su gestión ministerial. Nos conocimos más de una década atrás en la Legión de Artillería, a la que debemos pertenencia. El presidente Martín Vizcarra acertó ciento por ciento en ungirlo para tan alto cargo de Estado. No solo porque conocía de memoria el Ministerio y ese súper plus ya era un reconocimiento a su línea laboral y trayectoria -ocupó los diversos cargos de dirección hasta los más altos: inspector general y viceministro de políticas para la Defensa-, sino porque José Huerta era un hombre extraordinariamente decente, honorable y sencillo. Nos tuteábamos, pero siempre le decía “Ministro y amigo”. Me replicaba para que lo llamara solamente por su nombre y entonces le decía: “Hola, Pepe, ministro y amigo”. Su cualidad máxima: el trabajo ad infinitum. No tenía hora de inicio ni hora de término. Sabía sortear el alba, la penumbra y la noche misma. Nos veíamos poco, pero hablábamos con muchísima frecuencia, siempre muy temprano o muy tarde. Quería servir a su patria sin desmayo, porque sabía que la tarea era ardua y diversa. Como buen militar -llegó a ser el segundo en la jerarquía de mando en el Glorioso Ejército- cada vez que despachaba con el Presidente quería llevarle resultados y soluciones.

Pocos saben que él reclutó a los mineros que hicieron los túneles para el rescate en la Embajada de Japón (1997). Me contó que un día el Presidente, complacido con su espléndido trabajo, le dijo: “Dejarás de ser ministro porque me lo pidas o porque te vea cansado”. Lo que Vizcarra le había dicho era que lo quería al frente del Ministerio hasta el final de su mandato en el 2021. Viajaba con frecuencia por el país y la muerte lo cogió trabajando y defendiendo a su Ejército. El último domingo me dijo: “Mañana iré a la frontera con Ecuador… y el jueves o viernes iré al Vraem”. En su último viaje fuera del país, pronunció un histórico discurso en la ONU, pues no había sido hecho por otro ministro de Defensa peruano. ¡Adiós, Pepe, amigo mío!