José José: La mayor voz romántica de América Latina

México sigue llorando al fenómeno José José, el mayor timbre de voz romántica que haya dado la nación azteca a América Latina y al mundo entero por su reciente partida, a los 71 años de edad (1948-2019). Lo ha hecho en setiembre, el mes emblemático para la historia de los mexicanos. En efecto, ha cerrado sus ojos un día después del celebrado 27 de setiembre, en que Agustín de Iturbide selló la consumación de la Independencia Nacional con su entrada triunfal en la capital en 1821; y a solo dos días de recordar, como hoy lunes 30, la fecha en que nació José María Morelos y Pavón, el llamado Siervo de la Nación, que fuera el mayor artífice de la segunda etapa de la Guerra de Independencia mexicana. La voz de José Rómulo Sosa Ortiz -su nombre de pila- fue su mayor prodigio, llegando sin agotarse hasta las alturas, es decir, hasta donde las cuerdas vocales de los esforzados mortales difícilmente llegan.

Nació en plena Edad de Oro del cine y arte mexicanos, cuando era figura nacional el excepcional Pedro Infante (1917-1957). Junto al mayor cantante ranchero y de boleros y actor de la historia de México, muerto trágicamente en un accidente de aviación en 1957, José José comparte desde el último sábado 28 de setiembre, el título de inmortal, un atributo que México solo tiene reservado para los más grandes entre los grandes. Hijo de cantantes, lo fue, entonces, por una cuestión de genes, por lo que no es correcto decir que aprendió a cantar porque en él fue innato. Su lucidísima participación en el II Festival de la Canción Latina -el antecedente de la OTI-, en 1970 -gobernaba México Gustavo Díaz Ordaz-, interpretando “El triste” del celebrado Roberto Cantoral, lo llevó al estrellato absoluto. Curiosamente, después de ser vitoreado por el público que lo aplaudió de pie y sin detención lanzándole claves y rosas, no ganó el concurso. No fue necesario. Era 15 de marzo de 1970, día en que hipnotizó a todo México. Luego, las composiciones de Manuel Alejandro y Rafael Pérez Botija lo terminaron de consumar como ídolo.