Eran las elecciones presidenciales del 2016 y Vladimir Cerrón decide retirarse de la campaña electoral por falta de apoyo. Su candidatura no llega ni al 1% de intención de voto y decide concluir la participación de Perú Libre para evitar perder la inscripción de su partido. Pero este proceso le permite consolidar dos nuevos aliados: Gregorio Santos y Martín Vizcarra. En primera vuelta, la candidatura del encarcelado ex gobernador regional de Cajamarca había pasado la valla electoral por lo que Cerrón establece relaciones para conformar un frente de izquierdas con miras al 2021. Y en segunda vuelta apoya a su ex colega, el lagarto Vizcarra que iba como vicepresidente de PPK.

Llegan las elecciones regionales del 2018 y utilizando todo el poder mafioso en Junín, logra nuevamente ser elegido gobernador regional. Nace ahí el cerrolagartismo: Vladimir Cerrón no solo se convierte en un leal promotor de las reformas de Martín Vizcarra sino en un escudero político. Pero este apoyo político tenía un objetivo: seguir aumentando el gasto en obras paralizadas utilizando adendas y adicionales aprobados por el MEF, de esta forma la organización criminal Perú Libre siguió robandole a Junín con la total complicidad de su socio lagarto.

Preparando la cancha para el 2021, Cerrón consolida a sus “nuevos” aliados que, en realidad, son un reciclaje del humalismo, remantes del senderismo y las mafias regionales lideradas por ex gobernadores regionales. Vladimir Cerrón, Goyo Santos, Veronika Mendoza, Walter Aduviri y Zenón Cuevas. Este proyecto se paraliza por la sentencia condenatoria de Vladimir y otra sentencia a Goyo Santos, quienes eran los precandidatos presidenciales de Perú Libre. Así como paracaidista, llega en agosto 2020 Pedro Castillo quien llevaría a esta colectividad criminal a Palacio. Naciendo el casticerronismo, una alianza criminal que tomaría el poder junto a la caviarada, sectores de sendero y mafias vinculadas a actividades ilegales. El Judas Cerrón está listo para traicionar al aliado que le convenga con tal de tener poder, riqueza y blindaje. Todo lo que toca termina quemado, preso o eliminado.