Juego de disfraces

El reciente Halloween o día de las brujas, que se reconoce por el uso de disfraces con frustradas intenciones terroríficas, derivadas en la jocosidad, se prolongará hasta el día de las elecciones. O cuando menos en el juego de ir quitándoles las máscaras a esa marea de candidatos al nuevo Congreso. La renovación de cuadros en los partidos políticos ya tiene asegurada la derrota si es que sigue la tendencia vista hasta hoy. Más de lo mismo, imposible adivinar o adelantar si mejor, igual o peor que los disueltos, pero nuevos casi nada. No es que lo nuevo sea, por el solo hecho del cero kilometraje o ningún uso, garantía de mejora. Pero la gente está cansada de lo mismo, hayan estado o no en el Parlamento. Porque resulta que ahora vemos postulando a operadores políticos que se mantuvieron disfrazados de periodistas, que los medios hemos (han) venido acogiendo, o alcahueteando, con el carnet de comunicadores con derecho a esconder el color del fustán. Algunos pocos sabemos reconocerlos porque estamos en el medio, pero la mayor parte de la audiencia se traga lo que dicen y opinan otorgándoles una credibilidad que quizá no merecerían si supieran de qué lado late su corazón. Ese es el perfil del sujeto con floro, del lobista, que del que junta el hambre con la necesidad, del dicharachero y atarantador que todo lo sabe y todo lo arregla. Es una especie de camaleón, que sabe adaptarse para sobrevivir, mil oficios con llave maestra en la mano. De estos sujetos habrá que cuidarse al momento de elegir, porque saben cómo meterse en la cola sin que lo notes. No es mucho lo que estamos pidiendo, lo repito. En mi opinión (respeto todas las restantes), solo dos exigencias fundamentales: 1) que tengan carácter para continuar la lucha contra la corrupción y 2) que no dejen que la izquierda joda la economía con su pretendido proyecto de modificar la Constitución Política. Por lo demás, de gustos y colores...