La lucha contra la inseguridad en las calles ha recibido un duro golpe “gracias” al Ministerio Público, que días atrás dispuso la libertad de dos de los delincuentes que fueron capturados a balazos por la Policía Nacional el viernes 16 de junio en San Martín de Porres, luego de abatir al asesino venezolano “Maldito Cris”, el mismo que mató de dos tiros en la cabeza a un sereno de Santiago de Surco cuando trató de detenerlo.

Estos sujetos son Daniel Vargas García (24) y Dany Marcano Andrade (28), ambos con antecedentes por tráfico de drogas y tenencia de armas. A eso se suma que luego de ser sometidos a pruebas de absorción atómica, se estableció que habían disparado antes de ser arrestados. Son unas tremendas joyas, unos verdaderos peligros para la sociedad, pero allí estuvo en Ministerio Público para mandarlos a sus casas como niños buenos.

Tenemos acá un claro ejemplo de que en nuestro país la lucha contra el delito no va para ninguna parte, que carece de rumbo. Por un lado la Policía Nacional hace un brillante trabajo de sacar de circulación a estos delincuentes venezolanos, incluso poniendo en riesgo la vida de sus miembros, tres de los cuales quedaron heridos y hasta fueron condecorados en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Boluarte.

Sin embargo, otro brazo de este mismo Estado como es el Ministerio Público se pone del lado de estos criminales al soltarlos por un aspecto de forma que, con un poco de voluntad y ganas de servir a los ciudadanos, pudo ser dejado de lado para no poner en libertad a gente que por ser extranjera no tiene ningún tipo de arraigo domiciliario ni laboral. No olvidemos que antes de matar al sereno de Surco, “Maldito Cris” ya había sido liberado tras una de sus tantas detenciones.

A este paso, y gracias a uno de nuestros brillantes fiscales con grandes medallas en el pecho, no sería raro que en los próximos días veamos libres y delinquiendo nuevamente a los hampones también venezolanos que secuestraron a una empresaria en Los Olivos y que fueron capturados y puesto de cara al piso por efectivos de la Comisaría de Sol de Oro. A eso hemos llegado. El país entero clamando por acciones contra la delincuencia, y el Ministerio Público yendo en contra. Una vergüenza.