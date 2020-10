“¿Vamos a elegir payasos, gente que no tiene nada atrás, gente que quiere ser presidente simplemente por su ego? No, el país ya no necesita eso, el país necesita una opción seria, que haya sido planificada y trabajada”, dice el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, pegándole a Hernando de Soto, Daniel Salaverry, Fernando Cilloniz y todos los que a última hora se están afiliando a partidos políticos para participar en las próximas elecciones.

¿Ya no recuerda Guzmán que en las elecciones del 2016 hizo lo mismo que ahora reprocha, es decir, usó como “vientre de alquiler” al partido Todos por el Perú? Bueno, digamos que fue parte de su experiencia y ya aprendió. Como decía Mahatma Gandhi cuando le preguntaban “¿cómo es posible que hoy digas algo totalmente contrario a lo que has dicho ayer?”. Él respondía: “Es que de ayer a hoy he aprendido mucho”.

Sin embargo, en las regiones ha dado la orden para que el Partido Morado se abra. Por ello, está recibiendo a mucha gente sin identificarse con sus propósitos de cambiar el país y que quiere ser congresista para satisfacer su ego y para satisfacer sus bolsillos.

Por ejemplo, en Junín su secretario regional está coordinando con personajes muy discutidos no solo por su oportunismo sino también por su trayectoria, que ni de lejos se asoman a los ideales que pregona su líder. Es más, en una visita proselitista en selva central, junto a los dirigentes morados se presentó un político con denuncias por presuntos vínculos con el Movadef. Así, las palabras de Julio Guzmán quedan desacreditadas.