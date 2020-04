Ni el presidente Martín Vizcarra ni los ministros de Estado ni las autoridades designadas para enfrentar al COVID-19 están siendo pesimistas al decir que el país está entrando a la peor fase de la enfermedad.

Están siendo realistas e, incluso, moderadamente optimistas considerando el abandono estructural al que por décadas estuvo sometido el sistema de salud. ¿Qué creíamos, que la pandemia iba a pasar de largo al Perú? Países con un sistema de salud más robusto que el nuestro cuentan a sus muertos por miles. La única esperanza que tenemos es que las medidas de control fueron tomadas a tiempo.

Ojalá funcionen pese a las personas que se resisten a cumplirlas y a los que, si bien está cumpliendo el aislamiento, no le da la importancia debida. Existe un hecho que se debe interiorizar y hasta la fecha no se está logrando: te quedas en tu casa no por un capricho del Gobierno, te quedas en tu casa para salvar tu vida, la de tus padres y, si los tienes contigo, de tus abuelos.

También para salvar a tus vecinos y a todos los que tienes alrededor. Esta es, quizás, la crisis más grande que va a enfrentar el Perú en toda su historia y lo único que se te pide como aporte para superarla es que te quedes en casa. Por favor, quédate en casa. #AltoAlCoronavirus