Luego de la debacle política y moral del Gobierno de Pedro Castillo, surge peligrosamente Antauro Humala con su prédica de odio, violencia, revanchismo, racismo y xenofobia. “Vamos a fusilar a los presi-delincuentes”, “Rescataremos nuestra patria de la invasión extranjera, tanto de empresarios como de venezolanos (...) no han tenido los cojones de sublevarse en su país y vienen acá a joder, vienen a quitarnos nuestro trabajo”, “Desde el sur llegaremos a Lima para que se vayan todos”, ha dicho en un multitudinario mitin en Andahuaylas hace pocos días, demostrando una vez más su claro desorden psicológico.

Sin embargo, ese no es el problema. Lo peor es que muchos lo siguen y lo encumbran como salvador del país. Y no es para tomarlo a broma. Si millones de peruanos botaron por un candidato con vínculos Sendero Luminoso y todas sus organizaciones de fachada, ¿por qué no votarían por un asesino de policías? Ojo que la última encuesta de CPI ya lo pone tercero detrás de Hernando de Soto y Rafael López Aliaga en intención de voto para presidnete de la República.

Mientras tanto la clase política anda en su burbuja, pelando pequeñas batallas para defender su parcela de poder. De esta forma, se le deja campo libre a un desquiciado que quiere mandar al carajo el sistema democrático. No hay fórmulas mágicas para neutralizar a Antauro. Las fuerzas democráticas deben unirse y para ello deben identificar los puntos comunes antes que las diferencias y discrepancias.

Es urgente trascender en busca de un acuerdo político que se convierta en alternativa política de Gobierno. Ser un simple conglomerado de oposición a Castillo no sirve. Hay que defender la democracia, el estado de Derecho y la Constitución.