​La buena experiencia de las APP hospitalarias

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) vienen atravesando su momento de mayor cuestionamiento en el Perú, a raíz del escándalo Odebrecht que estalló precisamente en el sector construcción y que impactó fundamentalmente en los proyectos que comprometían mayores inversiones. Sin embargo, ello es hasta cierto punto injusto, ya que ha pasado invisibilizada ante la opinión pública la exitosa experiencia en las APP que el país viene exhibiendo en el sector salud desde esta década que ya termina. En efecto, los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson y Guillermo Kaelin de la Fuente constituyen hoy experiencias exitosas que deberían ser replicadas en todo el país. Estos hospitales no solo cuentan con edificaciones y equipamiento modernos, sino que poseen la más alta tecnología médica y administrativa, a lo que se añade un estricto control de cumplimiento de los estándares requeridos. Los indicadores de satisfacción son los mejores de todo el sistema de salud a nivel nacional. Sería magnífico extender este modelo a todo el país; no a todos los centros de salud, pero por lo menos a una decena de departamentos donde podría establecerse, en cada uno, un hospital de alta complejidad. Cabe destacar que las experiencias exitosas del Barton y del Kaelin de la Fuente son APP hospitalarias bajo modelos de “bata blanca”; es decir, modelos donde la responsabilidad del asociado privado es por todo el servicio hospitalario -lo que incluye a los médicos y a las enfermeras- y no solo por la construcción y el equipamiento. Ello no es un tema menor, ya que así el usuario sabe que quien maneja el nosocomio se hace responsable en todo por su salud. Zonas del país como la sierra sur o incluso la costa norte, que padecen el embate de la naturaleza a menudo con consecuencias en la salud pública, son indudablemente objetivos potenciales para implementar este modelo de desarrollo hospitalario que ya viene generando beneficios notables en Lima y Callao.