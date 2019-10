LA CÁTEDRA MIGUEL GRAU PARA TODOS LOS PERUANOS

Hoy es feriado no laborable en el Perú porque tributamos homenaje a Miguel Grau Seminario, el héroe del Combate de Angamos, a quien hoy recordamos en su 140° aniversario y que se halla en lo más profundo de nuestro imaginario colectivo. Lo reconocemos como el “Caballero de los Mares” por la grandeza de su actitud con enorme sentido de humanidad al ordenar el salvamento de los náufragos chilenos de la caída Esmeralda, quienes extasiados de gratitud exclamaron "¡Viva el Perú generoso!". Por ese inconmensurable gesto ha sido reconocido como “Precursor Calificado del Derecho Internacional Humanitario”. Ostenta la altísima membresía de “El peruano del milenio” y es el máximo orgullo de nuestra impoluta y bicentenaria Marina de Guerra, que celebra este año su 198° aniversario de creación. Intrínseco a Grau está el glorioso monitor Huáscar, también parte de nuestro imaginario nacional y que yace conservado en Chile -Talcahuano (Concepción)- en la calidad de trofeo de guerra. Nunca jamás debemos pedirlo o formular reclamo, pues hacerlo sería un insulto a la memoria de quienes perdieron la vida heroicamente en el emblemático buque con el inmortal hijo de Piura a la cabeza. Si el Huáscar algún día regresa al Perú, será porque Chile decida devolverlo, algo que, por cierto, no sucederá -es entendible- porque es parte constitutiva de su idiosincrasia de la victoria; sin embargo, en el remoto caso de que ello suceda, entonces, lo será para quedarse para siempre entre nosotros, y en ese instante deberá ser hundido por respeto a los caídos. A dos años del Bicentenario de la República, el Ministerio de Educación debería crear la cátedra Miguel Grau y hacerla transversal en todos los niveles de la educación peruana (nido, primaria, secundaria, instituto y universidad -pregrado, maestría y doctorado-). No exagero. Los países grandes y desarrollados lo hacen. Los países con héroes, como el Perú, son países con alma. También deberíamos hacerlo con Bolognesi, Quiñones y Santos. La cosecha será un Perú nacionalista, más unido y poderoso.