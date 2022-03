“Hay una canción del argentino Charly García que se llama “I’m not in love” y destaca la frase: “Cuando la gente dice que estoy bien, no puede ver debajo de mi piel. Solo lo hace por comodidad”. Me acuerdo de la actual realidad del Gobierno de Pedro Castillo. La mayoría del Congreso le dice que está bien y vota a favor de su gabinete, que es lo mismo que respaldar al Ejecutivo. Además, es casi imposible llegar a los 87 votos para destituir al presidente. Es evidente que los parlamentarios actúan así por comodidad, por permanecer en su zona de confort y por sus intereses personales.

¿No ven lo que todos vemos? Una gestión contaminada por los escándalos y ahora resulta indisociable no solo al caos y la desesperanza sino también a las sospechas de corrupción. Quizás por ello el 61% de ciudadanos informados, según la última encuesta de Ipsos, cree que son ciertas las declaraciones de Karelim López sobre la vinculación del jefe de Estado con una mafia en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Quizás por ello el 53% de peruanos considera que Castillo debe renunciar.

En este contexto, el Congreso debatirá la moción de vacancia presidencial y luego decidirá si destituye o no al jefe de Estado. El mandatario está en la cúspide del desprestigio. No solo por sus discursos erráticos (como el del último martes, y porque no se hace responsable de lo mal que conduce al país sino también por su nula credibilidad y las irregullaridades de su Gobierno.

Su discurso del martes, en lugar de aclarar, confunde más. Sigue prometiendo imposibles y no aborda los problemas más serios de su gestión: la lucha contra la corrupción.