LA CONFUSIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL ASILO A LEOPOLDO LÓPEZ

Me ha sorprendido la reciente declaración del ministro de Relaciones Exteriores de España anunciando que Leopoldo López, líder opositor venezolano, liberado del arresto domiciliario al que fue conminado por la dictadura de Nicolás Maduro, haya referido que el político que se encuentra en calidad de huésped en la residencia del embajador de ese país -con su esposa e hija- no puede solicitar asilo político, porque para hacerlo debería hallarse en territorio español. El argumento español es inconcluso pero, sobre todo, impreciso. Lo voy a explicar. De conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, del cual España es Estado parte como Venezuela, Perú, etc., las Misiones diplomáticas o embajadas, son inviolables (Art. 22°), es decir, en ningún caso la autoridad del Estado territorial (Venezuela) puede penetrar en la sede la Misión del Estado acreditado (España). Ahora bien, con frecuencia se confunde el carácter inviolable de las embajadas con la errada idea de la extraterritorialidad, creyéndose -también erradamente- que dichas misiones son una suerte de pequeños territorios de un Estado dentro de otro. Ninguna embajada es soberana, por lo que es impropio referirse a ellas como territorios. De allí que cuando el canciller español dice que “(…) aunque la representación diplomática (embajada) es territorio español a efectos de inviolabilidad territorial, no se considera territorio español a los efectos de pedir asilo”, confunde o se confunde. El territorio es un elemento del Estado y conlleva exclusivamente la calidad soberana del mismo Estado, y su origen se encuentra en la histórica Paz de Westfalia de 1648. Dominado por su confusión, agrega que “(…) de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político solo se puede pedir cuando se llega a territorio español”. Comprenderá el jefe de la diplomacia ibérica que López lo que pedirá se denomina asilo diplomático y no asilo territorial. Lo hizo Haya de la Torre en 1949 al ingresar en la Embajada de Colombia en Lima. La Convención de Viena se refiere a la Embajada (de España) y no a su territorio. Lo que López sí debe tener presente es que el asilo es un derecho de España concederlo o no.