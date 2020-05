Una de las evidencias de esta crisis por la pandemia del coronavirus es la gran cantidad de denuncias e investigaciones a instituciones públicas por presunta corrupción. Desde hace mucho tiempo, la característica que con mayor insistencia se ha escuchado con respecto a la labor de estos organismos del Estado ha sido habitualmente el de su ineficacia. En los últimos tiempos se ha sumado el de la deshonestidad. Es evidente que la falta de transparencia de los diferentes niveles de gobierno es condenable, pero además un atentado contra la población más vulnerable.

Ayer la Fiscalía Anticorrupción y policías de la DIVIAC intervinieron la Municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la compra y reparto de víveres. Días antes, en los gobiernos regionales y municipios de muchas partes del país también hubo operativos por firmas falsas en actas de beneficiarios de canastas de víveres, por pagar por equipos que no llegaron, por comprar alimentos a empresas que no tenían nada que ver con el rubro, por adquirir alimentos a productos de aseo a precios exorbitantes, etc.

La lucha para contener el COVID-19 será larga y esperemos que en este tiempo las autoridades actúen con honradez. No nos gustaría que se genere algún nivel de permisividad ante los casos de corrupción.