La crisis en Chile

L a protesta que se inició como una plataforma de lucha contra el alza de pasajes del metro de Santiago, hace una semana, se ha transformado en marchas y acciones violentas en todo Chile contra el gobierno de Sebastián Piñera. "Que se vaya Piñera" es una de las frases más gritadas en las calles.

La furia de los chilenos subsiste pese a que el jefe de Estado ha dado marcha atrás en algunas decisiones e incluso ha pedido perdón. Lo más lamentable son las pérdidas humanas, pero también los innumerables destrozos en diferentes ciudades. Según un informe del Ministerio de Economía de ese país, hay 677 locales comerciales afectados por saqueos o incendios, y un tercio de los supermercados están inoperativos. En tanto, en Santiago, solo 18 de las 136 estaciones del metro se mantienen intactas. Ya se sabe: los desmanes y el vandalismo son completamente ineficaces en cualquier historia, pues destruyen más de lo que acercan.

En Chile, como en otros países, los ciudadanos ven al Gobierno como una amenaza y no como una promesa. Lo cierto es que cuando se aparta la visión de la meta (solucionar los problemas de la gente), las cosas no pueden ir bien. A Piñera no le queda otra que garantizar, bajo una conducción democrática, una efectiva respuesta económica y social en favor de la mayoría.