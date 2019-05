La decisión del Congreso

Si no sucede algo inverosímil, hoy el pleno del Congreso le levantará la inmunidad al legislador Edwin Donayre Gotzch, en lo que constituirá una buena señal de que no hay medias tintas en este poder del Estado y no se favorece a la impunidad.

Esta es una gran oportunidad del Legislativo para reivindicarse luego de tanto tiempo de desvalorización, que ha generado que los peruanos expresen un alto grado de rechazo a los congresistas

Como recordarán, Donayre tiene una sentencia de prisión por cinco años que le impuso el Poder Judicial por el delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, en agravio económico del Estado, por el robo de gasolina de propiedad del Ejército.

A diferencia del inicio de este proceso, en el que parecía que Donayre estaba siendo blindado por sus colegas, en esta oportunidad las bancadas de Fuerza Popular y Alianza Para el Progreso respaldaron el dictamen de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria, por lo que para el legislador la suerte está echada.

Donayre, muy probablemente, se sumará a Moisés Mamani, quien a comienzos de marzo fue desaforado del Congreso luego de ser denunciado por tocamientos indebidos a una aeromoza. Antes había corrido la misma suerte Benicio Ríos Ocsa, quien actualmente cumple condena efectiva por el delito de colusión agravada cometido cuando era alcalde de Urubamba.

El Congreso tomará hoy una decisión ejemplar en busca de recuperar su prestigio.